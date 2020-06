Genoa, Perin: “Futuro? Ho un contratto con la Juve ma ci penso con distacco”

Mattia Perin e un futuro tutto da decifrare. Il portiere è di proprietà della Juventus ma è stato girato in prestito al Genoa, per permettergli di tornare a giocare con continuità, anche in vista dell’Europeo, poi rinviato. Il portiere ha parlato al Secolo XIX, commentando le voci sul suo futuro: “Tra me e il Genoa c’è un affetto incredibile, quando dico che è casa mia non sono parole, lo dicono i fatti. Da quando ho 16 anni faccio parte di questa famiglia: c’è una sinergia emotiva innegabile,… continua a leggere sul sito di riferimento