Genoa, Preziosi: “Sono felice per gli zero contagi nel Napoli. Azzurri da scudetto”

Il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, ha rilasciato alcune dichiarazioni quest’oggi a Radio Kiss Kiss Napoli su temi attuali. Ecco le sue parole:

Preziosi: “Napoli da scudetto”

“Il rinvio della gara col Torino era l’unica strada percorribile. Sarebbe stato un brutto spot per il calcio schierare una squadra Primavera in un match di serie A. E’ prevalso il buonsenso, poi si decideranno le regole. Il virus è incontrollabile, sono rimasto felice quando ho saputo che nel Napoli nessuno era stato contagiato. Ho temuto dopo il faccia a faccia Masiello-Osimhen. Ho sentito De Laurentiis, eravamo felice entrambi. Sono preoccupato per questa situazione che stiamo vivendo nel mondo, in generale. Il Napoli può essere una seria candidata allo scudetto, al di là di quanto dimostrato contro di noi. E’ una grandissima squadra”.

Preziosi su Luperto

“Non dico nulla, nel mercato le cose o si fanno o non si fanno. Anche tra società amiche come per me è De Laurentiis. Vedremo. Luperto è un profilo interessante”.

