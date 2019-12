Genoa, Preziosi vicino a chiudere per un attaccante del Milan. I dettagli dell’operazione

Dopo aver scelto Davide Nicola come nuovo allenatore, il presidente del ​Genoa, Enrico Preziosi, è già pronto a regalare al tecnico ex Crotone il primo rinforzo. Il Genoa non sta vivendo un campionato facile, anzi. Dopo un brutto inizio di campionato sotto la guida di Andreazzoli, con Thiago Motta i rossoblù sono finiti all’attuale ultimo posto della classifica. Come, ormai, tradizione annuale, dunque, a gennaio il presidente Preziosi cercherà di rimettere le cose a posto, rivoluzionando la… continua a leggere sul sito di riferimento