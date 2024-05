genoa-sassuolo-2-1:-gol-di-pinamonti,-badelj-e-autogol-di-kumbulla

(Adnkronos) –

Il Genoa supera 2-1 in rimonta in un match della 36/a giornata di Serie A disputato allo stadio ‘Ferraris’ del capoluogo ligure. Al vantaggio degli emiliani con Pinamonti su rigore al 31′, replicano Badelj al 56′ e l’autorete di Kumbulla al 63′. In classifica i rossoblù salgono all’undicesimo posto con 46 punti, mentre i neroverdi, sempre più vicini alla retrocessione, sono penultimi a quota 29.

La squadra di casa segna subito con Thorsby al 6′, ma il Var annulla per un fallo di mano di Retegui. Un minuto dopo la mezz’ora il Sassuolo sblocca il match con un rigore di Pinamonti, assegnato dall’arbitro con l’aiuto del Var per un fallo di De Winter su Laurientè. Dagli 11 metri Pinamonti spiazza Martinez e porta in vantaggio i suoi.

Nella ripresa il Genoa ribalta la partita. All’11, corner sul primo palo, Thorsby prolunga la traiettoria e capitan Badelj sbuca alle spalle di Toljan e va a segno di testa. Al 18′ si decide la partita. Grande ripartenza di Gudmundsson, che aggira Obiang, accelera e allarga a destra per Ekuban. Il cross rasoterra non trova per centimetri la spaccata di Retegui, ma sbatte su Kumbulla che trafigge il proprio portiere Consigli.