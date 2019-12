Genoa, Thiago Motta sarà esonerato: ufficialità vicina, Preziosi ha già deciso il sostituto

La diciassettesima giornata di Serie A è stata fatale a Montella e potrebbe esserlo anche per Thiago Motta, l’esonero sembra infatti dietro l’angolo anche per il tecnico del ​Genoa dopo la sconfitta contro l’Inter. Dopo aver collezionato 6 punti in 9 partite Preziosi opterà per l’interruzione anticipata del rapporto, Sky Sport cita già il nome del sostituto di Thiago in panchina: sarà Diego Lopez, ex tecnico del Cagliari reduce dall’esperienza al Penarol e fresco di addio al club uruguaiano…. continua a leggere sul sito di riferimento