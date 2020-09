Napoli e Milan avanti senza problemi. Esagerano gli azzurri, vincono e convincono i rossoneri in Calabria.

Si parte dal San Paolo dove gli azzurri “si divertono” e battono 6-0 il Genoa. L’inizio della squadra di Gattuso è il preludio alla brutta serata degli ospiti. Bastano 10 minuti per sbloccarla: Mertens crossa per Lozano che colpisce a botta sicura poco distante da Marchetti, ed è 1-0. Il Genoa accusa il colpo e il Napoli tenta il raddoppio con Osimhen, che servito da Zielinski al limite dell’area calcia a lato di poco. Alla prima da titolare, l’attaccante nigeriano è in palla ed è una presenza costante nell’area degli ospiti.

L’articolo Genoa travolto a Napoli, il Milan passa a Crotone proviene da Notiziedi.

