Genoa verso il Napoli, tanta concentrazione in allenamento: il report

Prosegue la preparazione del Genoa in vista della sfida del San Paolo contro il Napoli. Le due squadre scenderanno in campo a partire dalle 15 di domenica. La squadra ligure è scesa in campo, tra le mura del proprio centro tecnico, anche nella giornata odierna. La società, tramite il proprio portale online, ha diramato il report della seduta odierna di allenamento.

Genoa, le ultime in vista del Napoli

“Over the top, riflessi e concentrazione. Nella mattinata ventosa del ‘Signorini’, con le mareggiate in lontananza, si allena il tutto. Una panoramica tra esercitazioni finalizzate all’aspetto mentale, e le strategie tattiche stese sul tappeto verde. Sagome, cinesini, partitelle. Gli addestramenti tecnici, d’insieme, per reparti. Surplus per i portieri con i preparatori Bressan e Raggio Garibaldi. A due giorni dalla sfida del San Paolo, diretta dall’arbitro Sacchi, mister Maran sta stringendo i tempi. Davanti al naso solo più l’appuntamento della rifinitura, prima della partenza sulla rotta per Capodichino, per mettere la cornice al quadro, completare le verifiche, marcare i disponibili. La squadra mercato è sempre sul pezzo. Dopo la cessione di El Yamiq, passato al Real Valladolid a titolo definitivo, si lavora in queste ore su un’altra uscita”.

