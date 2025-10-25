sabato, 25 Ottobre , 25

Addio a Silvia Signorelli, storico ufficio stampa dei teatri romani

(Adnkronos) - E' morta a Roma, dopo aver...

Serie A, oggi Napoli-Inter – Diretta

(Adnkronos) - Big match in Serie A. Oggi,...

Serie A, pareggio 0-0 tra Como e Parma. L’Udinese batte 3-2 il Lecce

(Adnkronos) - Il Parma ferma il Como sullo...

Lorenzo Bernard argento a mondiali paraciclismo su pista, Anvcg si congratula

(Adnkronos) - L’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra...
genova,-27enne-accoltellato-dopo-lite-in-discoteca:-e-grave
Genova, 27enne accoltellato dopo lite in discoteca: è grave

Genova, 27enne accoltellato dopo lite in discoteca: è grave

UncategorizedGenova, 27enne accoltellato dopo lite in discoteca: è grave
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Un giovane di 27 anni è stato gravemente ferito a coltellate oggi sabato 25 ottobre a Genova. E’ accaduto questa mattina nel quartiere genovese di Sampierdarena. I carabinieri hanno arrestato un 22enne, accusato di tentato omicidio, che avrebbe partecipato all’aggressione. 

Durante un normale servizio di pattugliamento, i militari hanno notato dei tafferugli in via Degola tra alcune persone, alcune delle quali, alla vista dell’autoradio, si sono date alla fuga. I carabinieri sono riusciti a bloccare due uomini e hanno immediatamente soccorso la vittima, che presentava diverse ferite da arma da taglio.  

Il giovane ferito è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Villa Scassi, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Le sue condizioni sono gravi e la prognosi resta riservata. Le indagini immediate, supportate anche dall’acquisizione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, hanno permesso di raccogliere elementi a carico del 22enne, di origini tunisine. Secondo quanto ricostruito, l’aggressione sarebbe nata da un diverbio scoppiato poco prima all’interno di una discoteca della zona. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, il 22enne è stato trasferito nel carcere di Marassi. Le indagini proseguono per identificare gli altri partecipanti alla violenta aggressione. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.