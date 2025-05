Genova, Bonelli: sinistra divisa? Un leader al giorno è strategia

“Temo Piciocchi faccia un po’ troppe cene”

Genova, 21 mag. (askanews) – “Piciocchi non lo conosco ma temo che faccia un po’ troppe cene. Non so se gira tanto vino o meno. Non c’è nessuna divisione, stiamo sereni. È una strategia quella di occupare, lo dico in maniera molto chiara, ogni giorno con un leader, prima Schlein, poi Conte, adesso io e Nicola Fratoianni e di mobilitare le massime energie per portare al voto la popolazione”. Lo ha detto il leader di Europa Verde Angelo Bonelli, commentando, a margine di un incontro a Genova, gli attacchi del candidato sindaco del centrodestra, secondo cui la chiusura della campagna elettorale del centrosinistra senza leader nazionali dimostra le divisioni nel campo largo.”Pensino – ha aggiunto Bonelli – al disastro dentro al centrodestra, ai litigi tra la Lega e Fratelli d’Italia. Pensino a quello, che oltre ai loro litigi hanno lasciato in un abbandono drammatico questa città. Ci sono quartieri periferici in questa città che sono stati totalmente abbandonati, promesse mancate, ma promesse mancate che sono un tradimento”.