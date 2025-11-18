genova,-cade-da-tromba-delle-scale-in-b&b:-morto-turista-usa

(Adnkronos) – Un turista statunitense di circa 70 anni è morto oggi in serata dopo essere precipitato dal quarto piano nella tromba delle scale del B&B in cui soggiornava.

La tragedia è avvenuta intorno alle 20 in via Caffaro. Sul posto sono intervenuti il 118 e la Croce Verde Genovese, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sull’accaduto indagano i carabinieri.

Al momento non è chiaro se si tratti di un incidente, di un gesto volontario o di altre circostanze: tutte le ipotesi restano aperte. Dai primi elementi raccolti, sembrerebbe che l’uomo abbia perso l’equilibrio poco dopo essere uscito dalla sua stanza.