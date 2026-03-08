domenica, 8 Marzo , 26
Genova, diciassettenne accoltellato alla schiena in centro storico
Genova, diciassettenne accoltellato alla schiena in centro storico

Redazione-web
By Redazione-web

(Adnkronos) – Un ragazzo nordafricano di quasi 17 anni è stato accoltellato alla schiena. È successo la scorsa notte, intorno all’1.45 nel centro storico di Genova, in piazzetta De Negri, a pochi passi dal teatro della Tosse, una delle zone della movida genovese. 

Sul posto i sanitari del 118 e un’ambulanza della Nuova Volontari del Soccorso di San Fruttuoso che hanno trasportato il giovane al policlinico San Martino in codice rosso, dove è arrivato cosciente. Non è in pericolo di vita, fortunatamente ha subito lesioni guaribili in pochi giorni. Ignoto l’aggressore, sulle sue tracce la polizia di Stato. Nella notte sono intervenuti gli agenti delle volanti che hanno sentito il giovane ferito e i numerosi ragazzi che affollano le vie del centro storico la notte nei fine settimana. Dalle dichiarazioni del ferito e degli altri giovani presenti, gli agenti non sono riusciti a ricostruire il movente dell’aggressione, né a individuare il possibile responsabile. Ulteriori accertamenti sono in corso anche con l’esame delle immagini di videosorveglianza della zona. 

