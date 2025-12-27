sabato, 27 Dicembre , 25

Genova, morta la giurista Fernanda Contri

Roma, 27 dic. (askanews) – “Esprimo a nome mio e di Regione Liguria profondo cordoglio per la scomparsa di Fernanda Contri, avvocato e giurista genovese di alto profilo, che ha servito lo Stato con competenza come componente del Consiglio Superiore della Magistratura, come ministro nel governo Ciampi e giudice della Corte Costituzionale, di cui è stata inoltre vicepresidente. Con la sua scomparsa, la Liguria e il Paese perdono una figura di grande autorevolezza istituzionale”. Così il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, in seguito alla notizia del decesso dell’avvocato Contri.

