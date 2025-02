Genova, Piciocchi: ammiro Salis ma ha scelto compagnia rissosa

“Non vedo l’ora di incontrarla e potermi misusare con lei”

Genova, 17 feb. (askanews) – “Silvia Salis non la conosco. Sicuramente è una persona che esprime una storia di successo e alla quale fin da ora va tutto il mio rispetto e anche la mia ammirazione perché credo che ha dimostrato molto coraggio a mettersi con una compagnia così chiassosa, così rissosa, così avvitata e contorta. Quindi da questo punto di vista le faccio i migliori auguri”. Lo ha affermato il candidato sindaco di Genova del centrodestra Pietro Piciocchi, parlando della candidata del centrosinistra a margine della presentazione ufficiale della sua candidatura.

“In comune – ha aggiunto Piciocchi – abbiamo il nome del nostro primo figlio perché il mio primo figlio si chiama Eugenio e suo figlio si chiama Eugenio. Mi ha un po’ stupito perché non è un nome così ricorrente. Non vedo l’ora di incontrarla e di potermi misurare con lei”.

“Sul Pd e sulla coalizione – ha sottolineato il vice sindaco reggente di Genova – chiaramente questa mattina alcune riserve nel leggere certi articoli e certi interventi mi sono venute. Dicono che ci saranno regolamenti di conti, che questa candidatura non è stata condivisa e che solamente alcuni conoscono questa persona. Non credo che la città abbia bisogno di regolamenti di conti”.

“Mi permetto di esprimere queste considerazioni – ha concluso Piciocchi – evidentemente non rispetto al dibattito interno al Pd, che guardo da fuori. Il problema è che tutto questo è sulla pelle della città. Loro hanno confezionato una coalizione che, con tutto il rispetto per le singole persone, mi sembra un po’ una corte dei miracoli, un’armata Brancaleone. Non ho ben capito poi qual è l’elemento che li tiene insieme se non un alleanza con uno scopo meramente elettorale”.