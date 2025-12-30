genova,-scontro-tra-bus-e-camion-in-autostrada:-un-morto-e-20-feriti,-alcuni-gravi

(Adnkronos) – E’ di un morto e di circa venti feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa sera poco dopo le 21 in A26, all’altezza di Mele, in provincia di Genova. Lo scontro si è verificato sul passo del Turchino e ha visto coinvolti un autobus, un camion e tre auto. La vittima è l’autista del bus.

Secondo una prima ricostruzione della dinamica, l’autobus avrebbe urtato il camion in un restringimento di carreggiata. I feriti sono circa venti, di cui alcuni sembrerebbero gravi. Alcuni hanno riportato fratture agli arti superiori, altri un trauma cranico.

Sul posto due automediche del 118 e quattro ambulanze oltre ai vigili del fuoco del distaccamento di Multedo e di Ovada e la polizia stradale di Ovada e il personale del Tronco 1 di Genova di Autostrade per l’Italia. Il traffico risulta bloccato al chilometro 9. L’autostrada è chiusa a Masone in direzione Genova Voltri.

Autostrade segnala che agli utenti in transito diretti verso Genova o Savona si consiglia di percorrere la D26 Diramazione Predosa-Bettole e proseguire su A7 Serravalle-Genova verso Genova.