martedì, 30 Dicembre , 25
genova,-scontro-tra-bus-e-camion-in-autostrada:-un-morto-e-20-feriti,-alcuni-gravi
Genova, scontro tra bus e camion in autostrada: un morto e 20 feriti, alcuni gravi

Genova, scontro tra bus e camion in autostrada: un morto e 20 feriti, alcuni gravi

DALL'ITALIA E DAL MONDOGenova, scontro tra bus e camion in autostrada: un morto e 20 feriti, alcuni gravi
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – E’ di un morto e di circa venti feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa sera poco dopo le 21 in A26, all’altezza di Mele, in provincia di Genova. Lo scontro si è verificato sul passo del Turchino e ha visto coinvolti un autobus, un camion e tre auto. La vittima è l’autista del bus. 

Secondo una prima ricostruzione della dinamica, l’autobus avrebbe urtato il camion in un restringimento di carreggiata. I feriti sono circa venti, di cui alcuni sembrerebbero gravi. Alcuni hanno riportato fratture agli arti superiori, altri un trauma cranico.  

Sul posto due automediche del 118 e quattro ambulanze oltre ai vigili del fuoco del distaccamento di Multedo e di Ovada e la polizia stradale di Ovada e il personale del Tronco 1 di Genova di Autostrade per l’Italia. Il traffico risulta bloccato al chilometro 9. L’autostrada è chiusa a Masone in direzione Genova Voltri.  

Autostrade segnala che agli utenti in transito diretti verso Genova o Savona si consiglia di percorrere la D26 Diramazione Predosa-Bettole e proseguire su A7 Serravalle-Genova verso Genova. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.