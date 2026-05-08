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Genova, tenta di rapire bimbo di 6 mesi afferrandolo per collo: fermato 30enne
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Genova, tenta di rapire bimbo di 6 mesi afferrandolo per collo: fermato 30enne

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(Adnkronos) – Momenti di paura ieri sera in via Campasso, nel quartiere Sampierdarena di Genova, dove un uomo ha tentato di rapire un neonato di sei mesi afferrandolo per il collo mentre si trovava sul passeggino. L’episodio è avvenuto intorno alle 21.30. Secondo quanto ricostruito, una donna stava rientrando a casa con i due figli, uno dei quali di appena sei mesi, quando si è accorta di essere seguita da un uomo, un trentenne egiziano.  

La donna ha cercato di entrare rapidamente nel portone del palazzo, ma l’uomo è riuscito a introdursi nell’androne e avrebbe tentato di portarle via il bambino, prendendolo per il collo. La madre ha iniziato a urlare chiedendo aiuto mentre il figlio più grande ha cercato di intervenire, venendo però spinto dal trentenne. Le urla hanno attirato l’attenzione dei passanti e l’uomo è fuggito. Un conoscente della donna ha dato l’allarme alle forze dell’ordine e avvertito il padre dei bambini. 

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato che dopo un paio d’ore hanno fermato l’uomo ritenuto responsabile del gesto. L’indagato è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. 

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