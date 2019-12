Gentile: “Il Napoli ha reagito, Gattuso ha fatto la voce grossa all’intervallo”

Napoli Gattuso | Il giornalista Riccardo Gentile è intervenuto questa sera ai microfoni di Radio Marte per commentare il momento in casa azzurri. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli1926.it:

“Mi aspettavo una reazione del Napoli ed è arrivata dopo un primo tempo difficile anche da commentare per la poca cattiveria agonistica. La miccia che ha acceso la squadra azzurra è stata il gol di Allan. A prescindere dai singoli, era importante per il Napoli fare risultato pieno”.

Gentile: “All’intervallo Gattuso ha alzato la voce”

“Gattuso avrà fatto la voce grossa tra il primo ed il secondo tempo. Sin dall’inizio della ripresa mi è sembrato un Napoli più agguerrito, poi la qualità della prestazione è aumentata col passare dei minuti. Insigne che è stato un interprete straordinario del 4-3-3 ieri non ha giocato in maniera eccellente per cui alcune cose vanno riviste anche in un modulo che il Napoli conosce alla perfezione. Manca un regista a questa squadra perché Allan sarà sempre titolare per le sue caratteristiche, ma non puoi chiedergli di fare il ruolo del playmaker.

Nella gara secca, il Napoli anche quest’anno ha dimostrato la sua forza per cui ha la possibilità di giocare alla pari con squadre più forti come Juve, Inter e Lazio”.

