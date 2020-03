“Dalla Ue viene un messaggio di solidarietà, comprensione e vicinanza. Valuteremo la richiesta italiana di far ricorso alla clausola delle ‘circostanze eccezionali’ sui saldi di finanza pubblica con questo spirito positivo”. Lo sostiene Paolo Gentiloni, commissario Ue all’Economia ed ex premier in un’intervista al Corriere della Sera. Secondo il Commissario europeo, infatti, “le misure poi devono esser e correlate a queste circostanze. Ulteriori interventi andranno coordinati e decisi a livello europeo e saranno oggetto delle prossime riunioni” sull’Italia si sente anche di dover aggiungere che “dobbiamo avere l a consapevolezza che le nostre difficoltà vengono da lontano e quindi,

L’articolo Gentiloni assicura che l’Italia “non sarà lasciata sola” di fronte all’emergenza coronavirus proviene da Notiziedi.

