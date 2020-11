AGI – Anche se in questo momento l’economia europea deve innanzitutto pensare a ripartire, non si può pensare che la questione del debito pubblico venga cancellata, ma una volta superata l’emergenza, si dovrà pensare a modificare le regole del patto di stabilità e crescita dell’Eurozona, attualmente sospese, per consentire un rientro più graduale. Lo ha detto, durante la trasmissione Mezz’ora in piu’, il commissario Ue all’Economia, Paolo Gentiloni.

“Sarebbe grave ignorare la questione – ha avvertito – Facciamo attenzione: oggi viviamo da questo punto di vista in acque tranquille, nessuno ha problemi di sostenibilita’ del debito o di accesso ai mercati,

L’articolo Gentiloni: “Dopo la pandemia nuove regole per il rientro del debito pubblico” proviene da Notiziedi.

