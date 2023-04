Gentiloni e Dombrovskis: per le riforme previste dai Pnrr la scadenza resta la fine del 2026

Modifiche possibili, se giustificate da “circostanze oggettive”

Strasburgo, 18 apr. (askanews) – Anche se “nulla è impossibile”, la fine del 2026 resta la scadenza che gli Stati membri devono rispettare per l’attuazione delle riforme e degli investimenti previsti dai Piani nazionali (Pnrr) del Fondo Rrf (“Recovery and Resilience Facility”), nell’ambito del “NextGenerationEU”, perché una proroga è “improbabile” a causa delle complesse e difficili procedure che sarebbero necessarie per deciderla. Aggiustamenti parziali dei piani sono invece possibili se giustificati da ragioni oggettive. Lo hanno affermato il vicepresidente esecutivo della Commissione europea Valdis Dombrovskis e il commissario Ue all’Economia, Paolo Gentiloni durante una audizione in riunione congiunta, ieri sera a Strasburgo, delle commissioni Bilancio e Affari economici del Parlamento europeo, dedicata allo stato di avanzamento dell’attuazione dei Pnrr. “In circostanze eccezionali – ha ricordato Dombrovskis -, se uno Stato membro non raggiunge un traguardo parziale o un obiettivo finale in tempo, può comunque presentare una richiesta di pagamento e accettare un pagamento parziale”, come è avvenuto per esempio con la Lituania. a cui sono stati concessi altri sei mesi per completare gli ultimi due dei 33 traguardi e obiettivi che erano stati concordati. “Quando gli Stati membri fanno presenti delle circostanze obiettive che impediscono la realizzazione dei piani, c’è una possibilità di modifiche. Ma gli stati membri devono indicare chiaramente quali sono queste circostanze oggettive; e comunque il livello delle riforme non deve essere ridotto”, ha aggiunto Dombrovskis. Gentiloni, ha sottolineato che “finora c’è stato un buon livello di attuazione del Pnrr sia in Italia che in Spagna, i due paesi che sono i principali beneficiari” del Piano di Recovery “e i soli ad aver già inoltrato tre richieste di pagamenti” a Bruxelles”. Con questi due paesi, ha rilevato, “la cooperazione è ottima”. “E’ ovvio che ciò che è successo nell’ultimo anno e mezzo – ha continuato il commissario – con la guerra in Ucraina, la crisi energetica e l’inflazione, ci ha spinto a intervenire, e abbiamo aggiunto il capitolo ‘RePowerEU’” al Piano di Recovery. E questo “non per un solo paese ma per tutti. Finora la Finlandia, la Germania e il Lussemburgo hanno già cambiato i loro piani”, introducendo il nuovo capitolo, ma per tutti e tre questi paesi si tratta di “piani nazionali che non sono grandi, e magari sono arrivati per primi proprio per questo”. Comunque, “abbiamo accettato questi cambiamenti e siamo pronti a farlo anche per l’Italia e gli altri paesi, siamo pronti ad adattare i piani a circostanze che sono cambiate”. Riguardo all’ipotesi di una proroga per l’attuazione dei piani oltre il 2026 “nulla è impossibile ma ci vorrebbe l’approvazione da parte di 27 parlamenti”, ha avvertito Gentiloni. Dombrovskis è stato ancora più netto: “Cambiare questa data – ha ricordato – porterebbe a procedure farraginose per noi e per gli Stati membri”, perché “ci vuole una decisione unanime dei Ventisette, e poi occorrono procedure di ratifica in quasi tutti i paesi. Non penso – ha concluso il vicepresidente esecutivo della Commissione – che sia uno scenario probabile, e per questo invitiamo gli Stati membri a lavorare per l’attuazione entro il 2026”.

