gentiloni:-l’italia-ha-grandi-prospettive-se-punta-sul-riscatto-europeo

“Valuteremo lunedì i risultati della scommessa di Macron”

Roma, 3 lug. (askanews) – L’attuale contesto politico europeo, con l’incertezza politica che regna in Francia, apre per l’Italia una prospettiva, se punterà sul “riscatto europeo”. Lo afferma in un’intervista pubblicata oggi dal Corriere della Sera il commissario Ue per gli Affari economici Paolo Gentiloni.

“Il punto è se scegliere di contribuire al riscatto europeo, che non può più venire dal motore franco tedesco, e questo schiude un ruolo decisivo all’Italia, ovvero puntare su chi vuole indebolire l’Unione europea, a vantaggio di interessi nazionali gretti e nostalgici”, ha detto l’ex presidente del Consiglio. “Io – ha continuato – confido che questa sia la consapevolezza del governo. È una grande occasione per il nostro Paese e non dovremmo lasciarcela sfuggire”.

Per quanto riguarda la situazione francese, Gentiloni afferma che “valuteremo i risultati della scommessa di Macron lunedì” ma “di sicuro la situazione è difficile, soprattutto in una prospettiva europea. L’importanza della Francia è innegabile e lo scenario di un Paese che ha un sistema presidenzialista, nel quale il presidente non ha una maggioranza in Parlamento o addirittura ne ha una ostile, non ci può lasciare indifferenti”.