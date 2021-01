Gentiloni “Next Generation Eu non è debito ma occasione della vita”

ROMA (ITALPRESS) – Il Next Generation EU non è un debito accumulato per le prossime generazioni. Ma è l'”occasione della vita» per rendere possibili “alcuni miglioramenti» nel modo di funzionare della nostra società. E “da Bruxelles faremo di tutto per collaborare con i governi e migliorare le diverse proposte». Sono alcuni passaggi salienti della relazione di Paolo Gentiloni, Commissario europeo per l’Economia, che venerdì 29 gennaio è intervenuto al webinar “Investimenti e lavoro nel piano Next Generation EU. Un patto tra generazioni per un’economia inclusiva”, promosso da Università Cattolica del Sacro Cuore e Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (Cnel).

