geolier-esce-con-il-singolo-“phantom”-feat.-50-cent

Milano, 31 dic. (askanews) – Uno dei momenti più attesi nel rap game è arrivato stanotte: “Phantom” di Geolier insieme a 50 Cent. Il singolo, fuori a Capodanno, segna una collaborazione senza precedenti e conferma la visione di Geolier, un artista che continua a spingersi sempre oltre.

Non è solo un feat: è l’incontro con una leggenda dell’hip hop mondiale. Per Geolier, però, rappresenta soprattutto il coronamento di un sogno, la realizzazione di un momento atteso da sempre, con uno dei miti che lo hanno formato e che lo hanno reso il rapper di successo che è oggi.

“Phantom”, insieme a “Fotografia” e “081”, è il terzo brano che anticipa un progetto già culto: “TUTTO È POSSIBILE” (https://geolierofficial.lnk.to/tuttoepossibile; Atlantic Records Italy / Warner Music Italy). Un lavoro che nasce da un racconto che parte da molto lontano: da un monito di Pino Daniele, custodito in un suo brano mai pubblicato. Una frase rimasta sospesa nel tempo, che torna a nuova vita e apre il prossimo album di Geolier.

Se l’album si apre con la voce e l’eredità della leggenda della musica italiana, Pino Daniele, la presenza di 50 Cent definisce l’altro asse del disco. A questi due artisti si aggiungono ulteriori collaborazioni di rilievo, sia sul piano internazionale sia su quello nazionale, che contribuiscono a definire la portata realmente globale del progetto. Oltre alla presenza di Anuel AA, una delle voci più iconiche e influenti del Latin trap contemporaneo, il disco riunisce figure che rappresentano punti di riferimento per la scena italiana: dall’amico di lunga data Sfera Ebbasta, con cui l’intesa artistica è ormai consolidata, fino ad Anna e Kid Yugi, due dei nomi più rispettati e innovativi della nuova generazione.

Di seguito la tracklist di “Tutto è possibile” (già disponibile in pre-orde