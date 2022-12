Geologia, Violo (CNG): incontro proficuo con ministro Salvini

Per revisione codice contratti pubblici

Roma, 21 dic. (askanews) – “Si è appena concluso l’incontro al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti tra il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi Francesco Arcangelo Violo e il Ministro, Sen. Matteo Salvini”. Lo rende noto il CNG che evidenzia come “nel corso del colloquio è emersa piena sintonia sulla necessità di una rapida Revisione del Codice dei Contratti Pubblici in modo particolare nell’attività di snellimento e semplificazione del testo”.

Il Presidente Violo ha, inoltre, “sottolineato che la semplificazione delle procedure ed i tempi contingentati per gli affidamenti e gli appalti, non renderebbero i risultati finali all’altezza delle aspettative, se non accompagnati, o meglio presupposti, da elementi quali la centralità della progettazione. Una preoccupazione comune a tutti i professionisti dell’area tecnica, sarebbe quella di una preponderante riduzione qualitativa, oltre che quantitativa, delle fasi del progetto e della liberalizzazione del subappalto, anche per i servizi di ingegneria e architettura ed altri servizi tecnici. Altra criticità è quella legata alla proposta prevista nel nuovo testo, così come trasmesso al legislatore, la quale se mai dovesse essere approvata, andrebbe a cancellare uno degli obiettivi fondamentali che contribuisce per primo a rendere gli interventi effettivamente cantierabili, realizzabili e sicuri, ovvero “la compatibilità geologica, geomorfologica e idrogeologica” da valutarsi in elaborati specialistici dedicati – quale – la Relazione geologica”.

È stata infine esposta al Ministro Salvini anche la necessità di avere un quadro esaustivo delle condizioni geologiche nell’ambito territoriale al fine di prevenire eventuali rallentamenti nell’esecuzione delle opere, evitando, nel contempo, i danni ambientali che si sono generati nel passato. “Non solo. Esso infatti assume anche una rilevanza economica e sociale, prevenendo rischi sia nella realizzazione dei lavori sia nell’utilizzo delle opere realizzate. Il ruolo della geologia non può essere mortificato, rappresentando una componente fondamentale, sia per la prevenzione che per indirizzare la progettazione degli interventi che impattano sul territorio e gli interventi sul costruito come ad esempio la messa in sicurezza delle infrastrutture, la rigenerazione urbana, la riqualificazione ambientale e molto altro ancora”, conclude la nota del CNG.

continua a leggere sul sito di riferimento