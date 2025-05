george-lombardi:-“propongo-un-decalogo-per-l’ia-etica-e-competitiva”

ROMA – A Roma, presso il CeoforLife Clubhouse di piazza di Montecitorio, il Republican Liberty Caucus Italy, guidato da Guido George Lombardi, ha organizzato una colazione di lavoro dedicata al tema: ‘Intelligenza artificiale: opportunità e sfide per un mercato libero’. L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di confronto tra istituzioni, aziende, innovatori ed esponenti del mondo accademico per riflettere sulle implicazioni etiche, economiche e normative dell’Intelligenza artificiale.

IL DIBATTITO

Marco Scurria, senatore della Repubblica Italiana, ha aperto il dibattito sottolineando la necessità di un aggiornamento normativo: “La nostra priorità è garantire che l’IA sia utilizzata in modo responsabile e che le leggi siano aggiornate per affrontare le sfide poste da questa tecnologia”.

Antonio Baldelli, deputato della Repubblica Italiana e membro della IX Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni, ha evidenziato il potenziale dell’IA nel settore trasporti: “È fondamentale investire in tecnologie di IA che migliorino la sicurezza dei trasporti, garantendo al tempo stesso la protezione dei dati dei cittadini”.

Raimondo Grassi, presidente di Tea Energia e vicepresidente di Ase Aerospace SpA, ha illustrato le applicazioni concrete dell’IA nel settore energetico: “La nostra azienda sta già utilizzando l’IA per ottimizzare la produzione di energia e ridurre gli sprechi, contribuendo a un futuro più sostenibile”.

Francesco Caico, Cceo di Synapsia AI System, ha condiviso l’esperienza della sua azienda nello sviluppo di sistemi di IA per l’ottimizzazione dei processi aziendali: “La nostra tecnologia di IA sta aiutando le aziende a prendere decisioni più informate e a migliorare la loro efficienza operativa”.

Gabriele Ferrieri, presidente dell’Associazione nazionale Giovani Innovatori, ha rimarcato la necessità di investire nella formazione: “È fondamentale fornire ai giovani le competenze necessarie per lavorare con l’IA e sfruttare le opportunità offerte da questa tecnologia”.

Angelica Bianco, presidente di AI4IA (Artificial Intelligence for Italy and Africa), ha parlato dell’impegno per un’adozione equa dell’IA: “La nostra associazione sta lavorando per promuovere l’adozione dell’IA in Italia e in Africa, con l’obiettivo di colmare il divario digitale e promuovere lo sviluppo economico e sociale”.

Christian Russo, dirigente del Polo Abilità Digitali, ha sottolineato il valore delle competenze digitali: “Stiamo lavorando per fornire alle persone le competenze digitali necessarie per lavorare con l’IA e rimanere competitive nel mercato del lavoro”.

Guido Perboli, direttore di IceLab presso il Politecnico di Torino, ha illustrato il ruolo della ricerca scientifica: “La nostra ricerca sta aiutando a sviluppare nuove applicazioni dell’IA e a garantire che siano utilizzate in modo responsabile”.

Angelo Deiana, presidente di Confassociazioni e dell’Osservatorio Intelligenza Artificiale (Oia), ha posto l’accento sulla governance dell’intelligenza artificiale: “La nostra priorità è garantire che l’IA sia utilizzata in modo responsabile e che siano stabilite regole chiare per la sua governance”.

Lorenza Morello Gottarelli, presidente di Apm (Associazione dei Professionisti per il Made in Italy), ha evidenziato le opportunità dell’IA per la valorizzazione dell’eccellenza italiana.

Katia Lopetti, ceo di TheFace 5.0, ha illustrato come l’intelligenza artificiale possa migliorare il rapporto tra brand e consumatori nei nuovi scenari digitali.

Ezio Stellato, responsabile delle Politiche Fiscali presso l’Istituto Milton Friedman, ha fornito un’analisi sull’impatto fiscale e sul ruolo del libero mercato nello sviluppo dell’IA.

Celeste Lo Turco, esperta di fondi sovrani attiva in Arabia Saudita (Ksa), ha discusso le opportunità strategiche offerte dall’IA nei mercati emergenti.

LE CONCLUSIONI

Guido George Lombardi, presidente del Republican Liberty Caucus Italy, ha concluso i lavori con un appello alla collaborazione: “È fondamentale che la politica ascolti attentamente le nostre proposte e le nostre esigenze, perché solo attraverso un dialogo costruttivo e una collaborazione stretta possiamo creare un futuro in cui l’IA sia utilizzata per il bene di tutti. Ringrazio tutti per la grande attenzione dimostrata”.

La colazione di lavoro ha rappresentato un momento chiave di riflessione, durante il quale il Republican Liberty Caucus Italy ha ribadito la sua proposta per un Decalogo Etico dell’Intelligenza Artificiale, che fissi principi chiari, condivisi e ispirati ai valori di libertà, trasparenza e innovazione.



