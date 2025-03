Geotermia, Emani (CNG): rinnovabile, affidabile, accessibile

Vantaggi economici per famiglie e imprese

Roma, 11 mar. – Emanuele Emani, Consigliere del Consiglio Nazionale dei Geologi e Coordinatore della Piattaforma Geotermia, ha sottolineato i principali vantaggi dell’energia geotermica: è una fonte rinnovabile, affidabile, e facilmente accessibile, capace di ridurre significativamente le emissioni di gas serra come CO2, SOx e NO. Inoltre, offre vantaggi economici per le famiglie e le imprese, contribuendo a una maggiore sostenibilità ambientale. Un passo fondamentale verso lo sviluppo di questo settore è stato rappresentato dall’approvazione del Decreto del 30 settembre 2022, che ha dato il via libera agli impianti a circuito chiuso per la produzione di calore geotermico destinato al riscaldamento e alla climatizzazione degli edifici. Tuttavia, sono stati evidenziati limiti importanti, come la necessità di aumentare la potenza degli impianti, attualmente fissata a 100 kW, per sfruttare appieno il potenziale geotermico.Il geologo gioca un ruolo cruciale in questo processo, poiché è fondamentale per la valutazione degli aspetti geologici, idrogeologici e ambientali. Inoltre, il geologo contribuisce alla gestione degli impatti termici sul sottosuolo, aspetto di primaria importanza per garantire la sostenibilità e la sicurezza degli impianti.Emani ha anche accennato a una possibile opportunità legata alla produzione di litio geotermico, un settore che potrebbe rappresentare una nuova frontiera professionale per i geologi. Con la crescente domanda di materie prime critiche, la geotermia potrebbe diventare una fonte strategica di litio, utilizzato nelle batterie per veicoli elettrici e altre tecnologie avanzate.