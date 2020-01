Gerardina Trovato oggi? La sua vita adesso e le canzoni per Sanremo: l’intervista da Barbara D’Urso | video Mediaset

Gerardina Trovato oggi? La cantante è stata ospite da Barbara D’Urso e ha raccontato qual è la sua vita adesso, anche svelando di avere pronte alcune canzoni per il Festival di Sanremo. “La Rai mi ha chiamato” le parole pronunciate, dall’artista, nel corso della nuova puntata di Live – Non è la D’Urso, in onda ieri sera, domenica 26 gennaio 2020. Ecco i video da Mediaset Play con i principali passaggi dell’intervista; nel filmato, la donna spiega a tutti “che fine ha fatto”, anche parlando del complicato rapporto con la madre e della connessione tra malattia e creatività.

