germania,-al-via-processo-a-principe-golpista-dei-cittadini-del-reich

In aula a Francoforte le menti del gruppo di estrema destra

Roma, 21 mag. (askanews) – Si è aperto (martedì 21 maggio) a Francoforte e durerà per alcune settimane il processo a un principe, a una ex deputata di estrema destra e ad alcuni ex ufficiali dell’esercito tedesco, accusati di avere ordito un complotto basato su teorie cospirazioniste deliranti per colpire il Parlamento e rovesciare il governo tedesco. Le accuse sono di “partecipazione a gruppo terroristico” e “alto tradimento” allo Stato.Tra le 9 persone sul banco degli imputati figurano le presunte menti del gruppo che si fondava su ideologie complottiste di estrema destra. Nelle immagini Heinrich XIII, detto il principe Reuss, 72enne aristocratico e uomo d’affari della Turingia, colui che – secondo il complotto – doveva prendere le redini della Germania, Maximilian Eder, ex colonnello dell’esercito, l’ex soldato Ruediger von Pescatore, ma anche la giudice ed ex deputata del partito di estrema destra AfD (Alternativa per la Germania) Birgit Malsack-Winkemann. Progettavano di invadere la camera bassa del Parlamento a Berlino – il Bundestag – arrestare i deputati e far cadere il governo.Influenzati dall’ideologia dei “Cittadini del Reich” (Reichsbuerger), un movimento che nega qualsiasi legittimità alla Repubblica Federale di Germania, gli imputati sostengono che il loro Paese è governato da una “setta di pedofili”, ideologia che ricorda il movimento complottista americano QAnon.Il processo, che non ha precedenti nella storia recente della Germania, è il secondo nello scandalo che ha scioccato il Paese a fine 2022 e che coinvolge complessivamente 26 sospettati. Il primo è iniziato a fine aprile contro 9 altri esponenti della banda a Stoccarda, nel sud-ovest. I rimanenti saranno processati a Monaco a partire dal 18 giugno.