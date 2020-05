Il ministero dell’Economia tedesco annuncia un piano per aumentare fino a 50.000 euro al mese gli aiuti diretti alle piccole imprese colpite duramente dall’emergenza coronavirus. La proposta, attualmente in discussione con il ministero delle Finanze, punta ad aiutare le aziende a coprire i loro costi fissi da giugno a dicembre, mentre la pandemia ha spinto la prima economia europea nella peggiore recessione degli ultimi decenni. “Il tempo sta scadendo per alcune società”, ha detto un portavoce del ministro dell’Economia.

Per ottenere il sostegno, i richiedenti devono dimostrare che le loro entrate sono calate di almeno del 60% su base annua ad aprile e maggio,

L’articolo Germania: allo studio aiuti fino a 50.000 euro al mese per le Pmi proviene da Notiziedi.

