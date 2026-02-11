germania-annuncia-invio-4-eurofighter-per-missione-nato-arctic-sentry

mercoledì, 11 Febbraio , 26

Meloni-Merz, Benassi: “Per ora convergenza politica di breve termine”

(Adnkronos) - Né nuovo asse Italia-Germania, né schiaffo...

Milano Cortina, presunto sabotaggio su linea ferroviaria Lecco-Tirano: indaga l’antiterrorismo

(Adnkronos) - La sezione Antiterrorismo della Procura di...

Mattarella a Cortina, l’incontro con Sofia Goggia e la telefonata con Arianna Fontana

(Adnkronos) - "Complimenti. Terza olimpiade, terza medaglia. Domani...

Milano-Cortina, Laegreid e il tradimento: niente lieto fine, ex fidanzata non perdona

(Adnkronos) - Sturla Holm Laegreid ha confessato di...
Bruxelles, 11 feb. (askanews) – La Germania ha annunciato che “fornirà quattro Eurofighter e le relative capacità di rifornimento in volo” alla nuova missione Arctic Sentry della NATO, missione tesa a migliorare la sicurezza nell’Artico.”La cortesia impone di attendere prima la riunione dei ministri della Difesa, che inizierà domani (giovedì 12 febbraio, ndr), dove saranno discussi ulteriori dettagli. Posso però dire che la Bundeswehr (le forze armate tedesche), come in passato e come ho annunciato in diverse occasioni, parteciperà anche alla prima fase di questa operazione (Arctic Sentry). Posso confermare che fornirà quattro Eurofighter e le relative capacità di rifornimento in volo. Il resto sarà concordato domani e dopodomani in ambito NATO tra i partner”, ha annunciato Pistorius.

