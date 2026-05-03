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Germania, cancelliere Merz: non rinuncio a collaborare con Trump
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Germania, cancelliere Merz: non rinuncio a collaborare con Trump

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By Redazione-web

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Roma, 3 mag. (askanews) – Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha dichiarato domenica che non rinuncerà a collaborare con il presidente americano Donald Trump, nonostante il dissidio tra i due leader riguardo alla guerra in Medio Oriente. “Non ho intenzione di smettere di lavorare sulle relazioni transatlantiche. E non ho nemmeno intenzione di smettere di lavorare con Donald Trump”, ha spiegato Merz in un’intervista all’emittente pubblica Ard, commentando le tensioni fra Washington e Berlino e gli attacchi ricevuti dall’inquilino della Casa Bianca.

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