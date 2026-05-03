germania,-cancelliere-merz:-non-rinuncio-a-collaborare-con-trump

Roma, 3 mag. (askanews) – Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha dichiarato domenica che non rinuncerà a collaborare con il presidente americano Donald Trump, nonostante il dissidio tra i due leader riguardo alla guerra in Medio Oriente. “Non ho intenzione di smettere di lavorare sulle relazioni transatlantiche. E non ho nemmeno intenzione di smettere di lavorare con Donald Trump”, ha spiegato Merz in un’intervista all’emittente pubblica Ard, commentando le tensioni fra Washington e Berlino e gli attacchi ricevuti dall’inquilino della Casa Bianca.