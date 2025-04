germania,-detenuto-uccide-la-moglie-durante-la-visita-in-carcere

(Adnkronos) – Un detenuto 37enne avrebbe ucciso la moglie durante la visita in carcere. Secondo quanto riporta il quotidiano tedesco Bild la 35enne sarebbe stata ritrovata cadavere ieri, giovedì 3 aprile, in una delle stanze, adibite alle visite del penitenziario di Burg vicino a Magdeburgo nella Germania orientale. A far luce su quanto realmente accaduto potrebbe essere l’autopsia, fissata per oggi. A occuparsi delle indagini sarà la polizia di Stendal.

Il carcere di Burg è il più grande dello stato orientale della Sassonia-Anhalt. È stato inaugurato nel 2009 e può ospitare 650 detenuti. La struttura è progettata per ospitare detenuti a lungo termine, compresi quelli ad alta sicurezza.