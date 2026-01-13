Germania: “Difesa Groenlandia è missione comune degli alleati Nato”

Pistorius riceve Kallas, Vance attende rappresentanti Danimarca e Nuuk

Roma, 13 gen. (askanews) – In una conferenza stampa congiunta a Berlino con l’Alta rappresentante per la politica estera dell’Ue, Kaja Kallas, il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, ha dichiarato che la sicurezza nell’Atlantico settentrionale e nell’Artico è “una missione comune degli alleati della Nato”, mentre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump minaccia di acquistare o annettere la Groenlandia e il vice-presidente J.D.Vance riceverà i leader di Danimarca e Groenlandia mercoledì alla Casa Bianca.”Concordiamo sul fatto che la sicurezza nell’Atlantico settentrionale e nell’Artico può essere garantita solo a livello multilaterale, ovvero congiuntamente. La Nato ha una missione, una missione comune degli alleati della Nato, quella di proteggere questa regione, e ulteriori discussioni su questo argomento si terranno nelle prossime settimane e nei prossimi mesi”, ha spiegato Pistorius.La sicurezza della Groenlandia e dell’Artico non è esclusivo interesse degli Stati Uniti – ha chiarito Pistorius – ma è “nell’interesse della Nato nel suo complesso e dell’Europa nel suo complesso”.Riguardo a possibili risposte europee di fronte a un’aggressione statunitense contro la Groenlandia: “Il minimo che si possa dire è che questa sarebbe una situazione senza precedenti nella storia della Nato e nella storia di qualsiasi alleanza di difesa al mondo. Ci stiamo quindi preparando, discutendo ed esaminando le alternative e le diverse opzioni, ma nulla viene reso pubblico”.Mercoledì 14 gennaio i leader di Danimarca e Groenlandia incontreranno il vicepresidente statunitense J.D. Vance alla Casa Bianca per discutere del futuro del territorio autonomo. Prima dell’incontro, il Primo Ministro groenlandese, Jens-Frederik Nielsen, ha avvertito martedì, durante una conferenza stampa con la sua controparte danese Mette Frederiksen, che preferirebbe rimanere parte del Regno di Danimarca piuttosto che unirsi agli Stati Uniti.