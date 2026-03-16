germania-esclude-la-“partecipazione-militare-nello-stretto-di-hormuz”

Ministro Difesa Pistorius: “Non abbiano iniziato noi questa guerra”

Roma, 16 mar. (askanews) – Il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius ha dichiarato che la Germania “non parteciperà militarmente” nello Stretto di Hormuz, dopo l’appello lanciato dal presidente americano Donald Trump ai Paesi della Nato a contribuire a garantire un passaggio sicuro alle navi nella via di mare strategica che l’Iran ha chiuso al traffico Usa e ai suoi alleati. “Una cosa è certa, posso dirlo per la Germania. Siamo pronti a garantire diplomaticamente il passaggio sicuro attraverso lo Stretto di Hormuz. Tuttavia, non ci sarà alcuna partecipazione militare”, ha affermato Pistorius in conferenza stampa congiunta con l’omologo lettone Andris Spruds a Berlino. “Non abbiamo iniziato noi questa guerra. Condivido, noi tutti condividiamo l’obiettivo di mettere fine a questo regime dei mullah. La questione di come ciò verrà realizzato è oggetto di dibattito. Gli americani, con gli israeliani, hanno scelto questa strada. Noi abbiamo solo fatto delle critiche molto moderate”, ha aggiunto. “Cosa si aspetta Donald Trump che una manciata o due di fregate europee possano realizzare nello Stretto di Hormuz che la potente Marina americana non possa fare da sola? Questa è la domanda che mi pongo”, ha concluso.