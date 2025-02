Germania, la Cdu con Merz perde la scommessa: bocciata la legge ‘anti-migranti’

ROMA – È stata respinta con appena dodici voti al Parlamento tedesco la proposta di legge che proponeva norme stringenti per le persone migranti e i richiedenti asilo, aumentando i poteri agli agenti di polizia per respingerli alle frontiere. Secondo le fonti locali, il testo ha ricevuto 338 voti a favore, 350 voti contro e 5 astensioni. La votazione si è tenuta al termine di un acceso dibattito.”La legge sulla limitazione dei flussi”, proposta dai Cristiano-democratici della Cdu, avrebbe richiesto 367 voti per passare, anche grazie all’appoggio del partito di estrema destra Alternativa per la Germania (Afd). Ma proprio il fatto che il leader della Cdu Friedrich Merz avesse accettato di votare insieme all’Afd, gli è costato critiche da parte dei suoi stessi alleati di partito, nonché dei social-democratici dell’Spd e dei Verdi.

LO STOP ALLE VOTAZIONI AL BUNDESTAG, IERI ANCHE IN 10MILA AI CORTEI

Al Bundestag è stata una giornata molto difficile: la votazione sul secondo pacchetto di norme sul tema migratorio è stata interrotta, a tre settimane dalle legislative. Protagonista della vicenda Friedrich Merz, leader dei cristiano-democratici della Cdu e nome tra i più quotati ad assumere l’incarico di cancelliere, ha dovuto proporre una mozione in cui chiedeva l’interruzione dei lavori per “consultazioni col suo partito”, che sono poi state estese anche ai Social-democratici e ai Verdi. Il leader si è infatti attirato critiche perché deciso a sostenere il disegno di legge insieme alla destra estrema di Alternativa per la Germania (Afd). Ieri, con 348 sì e 345 no e dieci astensioni, era già passata una proposta che aumenterà i respingimenti di migranti irregolari alla frontiera.

Sul tavolo oggi, invece, altre due proposte: l’abolizione del ricongiungimento familiare per chi beneficia della protezione sussidiaria, e poi maggiori poteri alle forze dell’ordine per espellere i migranti.

Una riforma proposta anche in risposta all’attentato dello scorso 22 gennaio a Aschaffenburg, dove un richiedente asilo afghano ha ucciso un uomo e un bambino di due anni. Anche il cancelliere uscente Olaf Scholz – il cui partito, l’Spd, continua a perdere consensi nei sondaggi – aveva espresso parole dure contro i migranti. Ma votare con l’Afd è un’altra cosa: la mossa di Merz ha spezzato il patto che i partiti centristi avevano fatto ai tempi della cancelliera Angela Merkel, di tenere ai margini in ogni occasione la destra estrema. Un “cordone sanitario” che ora, all’approssimarsi delle elezioni del 23 febbraio, si sarebbe infranto, e infatti la stessa Merkel è intervenuta per contestare Merz, definendo “sbagliata” la sua scelta.Intanto, ieri almeno 10mila persone hanno manifestato in tutto il Paese contro la stretta alle norme che gestiscono il fenomeno migratorio. A Berlino, i manifestanti si sono dati appuntamento davanti il quartier generale della Cdu.

“OGGI MERZ HA FALLITO, E ROTTO IL PATTO MAI CON LA DESTRA”

Il deputato dell’Spd Matthias Miersch allo Spiegel ha commentato così la manovra del leader dei Cristiano-democratici: “Merz oggi ha distrutto definitivamente il tabù” del ‘mai con la destra’, “fallendo miseramente. Era pronto ad approvare una legge con i voti dell’estrema destra dell’AfD. Il fatto che alla fine non sia stato sufficiente, non cambia il fatto che il cordone sanitario è caduto: la Cdu ha abbandonato il principio di non cercare maggioranze con l’AfD”.

