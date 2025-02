Germania, l’analista: Merz vincerà ma difficile un governo stabile

Sudha David-Wilp del German Marshall Fund sul voto di domenica 23

Berlinoa, 20 feb. (askanews) – Friedrich Merz vincerà le elezioni tedesche di domenica, ma gli sarà difficile creare un governo stabile. Lo dice Sudha David-Wilp, analista del German Marshall Fund a Berlino, a tre giorni dal voto politico anticipato in Germania”La geopolitica è entrata in scena con prepotenza dopo l’invasione russa dell’Ucraina nel 2022. E la Germania deve anche affrontare una relazione transatlantica molto incerta” dice David-Wilp. “Sembra abbastanza chiaro che la CDU vincerà e che Friedrich Merz probabilmente sarà il nuovo cancelliere. Ma il problema è con chi formerà una coalizione, perché la AfD (estrema destra) ha un solido 20% dell’elettorato, e potrebbero salire nei prossimi giorni per via degli attacchi compiuti da migranti in Germania e anche in Austria”.”Rimane il problema di come Merz formerà un governo stabile: potrebbe aver bisogno solo di un alleato, oppure potrebbe formare una coalizione a tre che sarebbe poco flessibile; abbiamo già visto quando sia difficile trovare un accordo fra tre partiti che hanno diversi credi politici” continua l’analista. Quanto al futuro, la Germania resta al centro dell’Ue: “l’economia tedesca senz’altro ha bisogno di riforme: servono investimenti, servono lavoratori specializzati, una nuova mentalità e una nuova prospettiva economica. Ma la priorità per Friedrich Merz sarà ottenere una maggiore unità europea. Se questo succede, l’Europa può agire come un mercato unico e competitivoe avere un potere effettivo sulla scena internazionale”.