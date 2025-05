Germania, l’intelligence: “Afd è un gruppo estremista e pericoloso”

Ma è il secondo partito nel paese. I leader: duro colpo alla democrazia

Berlino, 2 mag. (askanews) – L’agenzia di intelligence interna tedesca BfV ha classificato il partito di estrema destra Alternativa per la Germania (AfD) come un’organizzazione estremista che minaccia la democrazia, dando così alle autorità maggiori poteri di monitoraggio del partito e corroborando le richieste di messa al bando per il partito che, fino ad oggi, era considertao a livello federale come “caso sospetto” di estremismo di destra.L’agenzia di intelligence, responsabile della salvaguardia dell’ordine costituzionale, ha sottolineato che la classificazione è arrivata dopo un esame “intenso e approfondito”, citando in particolare le “dichiarazioni xenofobe, anti-minoranze, islamofobe e anti-musulmane rilasciate dai principali funzionari del partito”.I due leader dell’AfD, Alice Weidel e Tino Chrupalla, hanno reagito parlando di “duro colpo alla democrazia” sostenendo che il loro partito è stato “screditato e criminalizzato pubblicamente” e che la decisione era “chiaramente motivata politicamente”.L’AfD ha ottenuto il 20,8% dei voti alle elezioni dello scorso febbraio, arrivando secondo dietro al blocco CDU/CSU, che ha avuto il 28,6%.