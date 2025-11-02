germania,-nuovo-stop-ai-voli-per-avvistamento-di-un-drone:-stavolta-si-ferma-l’aeroporto-di-brema

lunedì, 3 Novembre , 25
(Adnkronos) – Le operazioni di volo sono state temporaneamente sospese oggi, domenica 2 novembre, all’aeroporto tedesco di Brema in seguito all’avvistamento di un drone vicino al sito. Lo rende noto la polizia. Un portavoce che ha spiegato che l’avvistamento è avvenuto intorno alle 19:30, il che ha portato alla sospensione immediata dei decolli e degli atterraggi. Il traffico aereo è ripreso alle 20:22, ha detto. 

Inizialmente non era chiaro chi controllasse il drone. Secondo l’emittente locale Buten un binnen, un volo da Londra ha dovuto essere dirottato ad Amburgo a causa dell’interruzione, mentre un altro volo diretto verso la capitale inglese non è riuscito a decollare in orario.  

L’episodio è avvenuto a soli due giorni di distanza dall’avvistamento di un drone nei pressi dell’aeroporto internazionale di Berlino nella giornata di venerdì, che ha causato la sospensione dei servizi per circa due ore. A inizio ottobre, è stata la volta del secondo aeroporto più grande della Germania, quello di Monaco. 

Il numero di incidenti che coinvolgono droni di origine sconosciuta è in aumento in Germania e altrove, come la Danimarca. I droni sono vietati nel raggio di 1,5 chilometri dagli aeroporti tedeschi per prevenire interferenze con decolli e atterraggi. Gli avvistamenti possono forzare la sospensione parziale o totale delle operazioni. I voli illegali vicino agli aeroporti sono trattati come interferenze pericolose con l’aviazione civile e possono essere puniti severamente. 

