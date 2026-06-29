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Germania-Paraguay, furia Nagelsmann contro arbitro e Var: cos’è successo ai Mondiali
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Germania-Paraguay, furia Nagelsmann contro arbitro e Var: cos’è successo ai Mondiali

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(Adnkronos) – Dubbi e proteste tedesche durante i tempi supplementari di Germania-Paraguay, partita dei sedicesimi di finale dei Mondiali. Sul punteggio di 1-1, la squadra di Nagelsmann ha al 98′ una delle occasioni migliori della partita. Il pallone finisce in area di rigore e il nuovo entrato Woltemade può girarsi per liberare il sinistro e botta sicura, a due passi dalla linea di porta. La conclusione dell’attaccante del Newcastle viene murata da Gustavo Gomez, ma i tedeschi protestano in maniera veemente per un tocco con il braccio del difensore. L’arbitro marocchino Jayed lascia però correre e il gioco riprende sull’1-1.  

Pochi minuti dopo, al 102′, un nuovo episodio da moviola quando la Germania trova il gol del 2-1 con il colpo di testa di Tah. Esplode la festa in panchina per Nagelsmann e i suoi, ma il direttore di gara va a rivedere l’episodio al Var per un evidente blocco di Anton sul portiere del Paraguay Gill, che non può partire in uscita contro Tah. Dopo il check, il gol viene annullato tra le proteste, che portano anche all’ammonizione del ct Nagelsmann. 

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