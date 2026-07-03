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Germania, ribaltone dopo Mondiali: via Nagelsmann, arriva Klopp?
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Germania, ribaltone dopo Mondiali: via Nagelsmann, arriva Klopp?

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(Adnkronos) –
Julian Nagelsmann non sarà più il commissario tecnico della Germania. Dopo il flop ai Mondiali 2026, con la Nazionale tedesca eliminata ai sedicesimi di finale dal Paraguay, la Federazione avrebbe deciso di sollevare l’ex tecnico del Bayern Monaco dall’incarico, con Jurgen Klopp che rimane il candidato principale per la panchina. 

A raccontarlo è la Bild, che riporta come, dopo i contatti tra le parti degli ultimi giorni, i vertici del calcio tedesco sarebbero arrivati alla decisione di cambiare ct. A incidere nella decisione non soltanto i risultati negativi nell’ultima rassegna iridata, che si sommano all’eliminazione ai quarti di finale degli ultimi Europei, ma anche una gestione considerata carente dello spogliatoio e della rosa a disposizione. 

Dopo la sconfitta con il Paraguay, Nagelsmann aveva escluso un passo indietro: “Voglio continuare a guidare la Nazionale, sono pronto”, aveva detto l’allenatore nell’immediato post partita, “nel calcio però non si ha tutto sotto controllo. Se la Federazione lo desidera, sarei molto felice di preparare gli Europei e la Nations League. Se non lo desiderano, devono dirmelo e me ne andrò”. 

Il nuovo corso tedesco potrebbe quindi passare per Jurgen Klopp. L’ex tecnico del Liverpool, oggi Head of Global Soccer del gruppo Red Bull, è il candidato principale alla panchina tedesca e avrebbe già aperto alla possibilità di allenare alla Germania. 

 

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