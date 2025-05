germania:-“russia-non-lasci-sedia-vuota,-partecipi-se-vuole-la-pace”

Ministro degli Esteri Wadephul esorta Mosca a presentarsi a Istanbul

Berlino, 13 mag. (askanews) – Il neo ministro degli Esteri tedesco, Johann Wadephul, ha esortato la Russia a compiere un “passo decisivo” verso la pace con l’Ucraina, partecipando ai possibili colloqui con il presidente Volodymyr Zelensky giovedì a Istanbul, in Turchia. “L’Ucraina ha fatto molta strada, è pronta a negoziati incondizionati per un cessate il fuoco e un accordo di pace e ora la Russia è chiamata ad agire. La Russia non deve lasciare una sedia vuota (a Istanbul), bensì deve presentarsi se è seriamente interessata alla pace”. “C’è grande determinazione affinché anche l’Europa reagisca. Non permetteremo alla Russia di continuare questa guerra senza pensarci due volte, la Russia deve ora compiere il passo decisivo ed essere pronta a sedersi al tavolo dei negoziati”.