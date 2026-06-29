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Germania, spari in un centro giovanile: cinque morti. Arrestato un sospettato
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Germania, spari in un centro giovanile: cinque morti. Arrestato un sospettato

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By Redazione-web

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(in aggiornamento)

ROMA – Spari nella città tedesca di Stade, in Bassa Sassonia. Secondo le prime informazioni della polizia, sono stati esplosi colpi d’arma da fuoco nella zona di Dankersstraße, centro storico della cittadina di 50 mila abitanti nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 29 giugno. Sarebbe in corso una vasta operazione di polizia e servizi di soccorso. Il quotidiano Bild riferisce che due elicotteri sorvolano il centro città, mentre un portavoce della polizia ha confermato che si contano cinque vittime. Secondo diverse fonti giornalistiche, il luogo del crimine sarebbe stato un centro giovanile.

Le prime notizie emerse riferiscono inoltre che gli agenti hanno arrestato un sospettato, ma la situazione resta in evoluzione. Potrebbero esserci altre persone coinvolte. “Si prega di evitare la zona”, ha scritto la Direzione di Polizia di Lüneburg sulla piattaforma X. Le ragioni che hanno portato alla sparatoria al momento restano sconosciute, anche se alcune testate tedesche riconducono già la tragedia a un attentato terroristico (non confermato dalle autorità).

+++ACHTUNG – Polizeieinsatz in der Dankersstraße in Stade+++Derzeit kommt es in Stade zu einer polizeilichen Einsatzlage. Meidet den Bereich weiträumig!Einsatzbegleitende Informationen erhaltet ihr auf dem WhatsApp-Kanal der Polizei Stade unter:https://t.co/LeoOTiCZOz pic.twitter.com/12fvSVxH8I— Polizeidirektion Lüneburg (@Polizei_LG) June 29, 2026

(photo credit: polizeidirektion Lunenburg/X)
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