germania,-tre-persone-accoltellate-a-morte-tra-la-folla-a-solingen:-arrestato-un-15enne

Altre otto persone sono rimaste ferite, quattro delle quali gravemente Milano, 24 ago. (askanews) – La polizia tedesca ha arrestato un quindicenne in relazione all’accoltellamento avvenuto nella città di Solingen in cui sono morte tre persone. La polizia ha affermato che sta ancora cercando di stabilire il movente, ma il procuratore tedesco Markus

Caspers ha affermato che si sta valutando l’ipotesi di un movente terroristico, aggiungendo che non c’è nessun altro movente ovvio e che l’aggressore sembra essere sconosciuto alle vittime.

Il capo della polizia ha affermato che gli agenti non credono che nessun altro, oltre al 15enne arrestato, sia coinvolto nell’attacco, e ha invitato le persone a non fare speculazioni o a non condividere informazioni sui social media.

La polizia tedesca ha confermato che due uomini e una donna sono stati uccisi nell’attacco a Solingen. Le due vittime di sesso maschile avrebbero 67 e 56 anni, la donna deceduta 56. Altre otto persone sono rimaste ferite, quattro delle quali gravemente. La polizia ha dichiarato di aver trovato diversi coltelli nella zona, ma non sa ancora quali siano stati utilizzati nell’attacco. In precedenza i media tedeschi avevano riferito che un’arma era stata trovata in un bidone della spazzatura nel centro di Solingen. La polizia ha anche confermato che si è trattato di un “attacco molto mirato” alla gola.