germania,-viaggi-all’estero-per-oltre-3-mesi:-uomini-dovranno-chiedere-permesso-all’esercito

(Adnkronos) – Gli uomini tedeschi in età da servizio militare dovranno chiedere il permesso all’esercito per lasciare il Paese per periodi superiori a tre mesi. Il governo tedesco, spiega il Telegraph, ha infatti introdotto un nuovo regime di servizio militare che prevede che tutti gli uomini nati dopo il 2008 debbano sottoporsi a una visita medica e rispondere a domande sulla propria idoneità al servizio.

La legge include anche una clausola secondo cui i giovani di età compresa tra i 17 e i 45 anni necessitano di un permesso della Bundeswehr, l’esercito tedesco, per poter lasciare la Germania per periodi più lunghi di tre mesi. La nuova legge, spiega ancora la testata, mira a limitare gli spostamenti degli uomini in età da servizio militare in caso di crisi nazionale, come ad esempio una guerra. “Gli uomini che hanno compiuto 17 anni – recita la nuova norma – devono ottenere l’autorizzazione dal centro di reclutamento competente delle forze armate tedesche se desiderano lasciare la Repubblica Federale di Germania per più di tre mesi”.

Questo avviene, nota ancora il Telegraph, mentre la Germania si sta rapidamente riarmando e rimobilitando, pianificando di potenziare le proprie forze armate in vista di un possibile crollo della Nato e delle crescenti minacce di guerra con la Russia.

In Germania il servizio militare non è obbligatorio, tuttavia la nuova legge consente ai politici tedeschi di arruolare, in un secondo momento, i giovani di età compresa tra i 17 e i 45 anni qualora non vengano raggiunti gli obiettivi di reclutamento. La legge precedente prevedeva una clausola simile relativa ai permessi di uscita per periodi prolungati all’estero. All’epoca, la normativa stabiliva che i giovani in età da combattimento sarebbero stati chiamati alle armi solo in caso di emergenza di sicurezza.

La clausola potrebbe potenzialmente avere ripercussioni su milioni di cittadini tedeschi che intraprendono percorsi di vario genere, da un anno sabbatico o di studio all’estero a un nuovo lavoro o a un periodo di congedo.

La notizia ha scatenato un’accesa copertura mediatica in un Paese dove le modifiche alla politica sul servizio militare hanno già portato a proteste di piazza da parte degli studenti delle scuole soggette ai nuovi requisiti di legge. Il ministero della Difesa ha confermato la richiesta, riportata per la prima volta dal quotidiano Frankfurter Rundschau. Un portavoce del ministero ha dichiarato che la nuova legislazione è stata concepita per stabilire un quadro normativo per la coscrizione, qualora necessaria, rendendo indispensabile conoscere la posizione dei potenziali coscritti in caso di urgente necessità.

“Secondo la formulazione della legge, i maschi di età pari o superiore a 17 anni sono obbligati a richiedere l’autorizzazione preventiva al centro di reclutamento della Bundeswehr competente per soggiorni all’estero di durata superiore a tre mesi”, ha affermato il ministero. La legge stabilisce che tale obbligo cessa al compimento dei 45 anni. La nuova normativa prevede l’obbligo di autorizzazione per poter soggiornare all’estero per lunghi periodi, anche al di fuori dei periodi di crisi, ripristinando una regola in vigore da decenni. Tuttavia, il ministero ha affermato che la norma non ha avuto sostanzialmente alcuna conseguenza. “Il regolamento era già in vigore durante la guerra fredda e non aveva alcuna rilevanza pratica; in particolare, non è soggetto a sanzioni”, ha affermato il portavoce. Il ministero non ha specificato quante persone abbiano richiesto l’autorizzazione quest’anno.

Il portavoce ha indicato che l’approvazione per i periodi all’estero sarebbe una procedura di routine, a condizione che non vi sia la coscrizione obbligatoria e che la Germania non si trovi ad affrontare un’emergenza di sicurezza. “Chiariremo tramite regolamenti amministrativi che l’autorizzazione si considera concessa fintanto che il servizio militare è volontario”, hanno affermato, aggiungendo: “Poiché il servizio militare, secondo la legge vigente, si basa esclusivamente sulla partecipazione volontaria, tali autorizzazioni devono, in linea di principio, essere concesse”.