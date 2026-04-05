lunedì, 6 Aprile , 26

Legge elettorale, giovedì nuovo round: tutti i nodi ancora aperti

(Adnkronos) - La prossima seduta della commissione Affari...

Iran, Trump e l’ultimatum finale: “Aprite lo Stretto di Hormuz o distruggo tutto”

(Adnkronos) - "Faccio saltare tutto il paese per...

Trump: “Intesa o sarà l’inferno”. Il giallo dell’ultimatum spostato a martedì

(Adnkronos) - "Aprite quel caz.. di Stretto o...

Enrica Bonaccorti, la figlia Verdiana a Verissimo: “Devo imparare una nuova vita”

(Adnkronos) - "Devo ancora capire, devo imparare una...
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOGermania, viaggi all'estero per oltre 3 mesi: uomini dovranno chiedere permesso all'esercito
germania,-viaggi-all’estero-per-oltre-3-mesi:-uomini-dovranno-chiedere-permesso-all’esercito
Germania, viaggi all’estero per oltre 3 mesi: uomini dovranno chiedere permesso all’esercito
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Germania, viaggi all’estero per oltre 3 mesi: uomini dovranno chiedere permesso all’esercito

Redazione-web
By Redazione-web

-

14
0

(Adnkronos) – Gli uomini tedeschi in età da servizio militare dovranno chiedere il permesso all’esercito per lasciare il Paese per periodi superiori a tre mesi. Il governo tedesco, spiega il Telegraph, ha infatti introdotto un nuovo regime di servizio militare che prevede che tutti gli uomini nati dopo il 2008 debbano sottoporsi a una visita medica e rispondere a domande sulla propria idoneità al servizio. 

La legge include anche una clausola secondo cui i giovani di età compresa tra i 17 e i 45 anni necessitano di un permesso della Bundeswehr, l’esercito tedesco, per poter lasciare la Germania per periodi più lunghi di tre mesi. La nuova legge, spiega ancora la testata, mira a limitare gli spostamenti degli uomini in età da servizio militare in caso di crisi nazionale, come ad esempio una guerra. “Gli uomini che hanno compiuto 17 anni – recita la nuova norma – devono ottenere l’autorizzazione dal centro di reclutamento competente delle forze armate tedesche se desiderano lasciare la Repubblica Federale di Germania per più di tre mesi”. 

Questo avviene, nota ancora il Telegraph, mentre la Germania si sta rapidamente riarmando e rimobilitando, pianificando di potenziare le proprie forze armate in vista di un possibile crollo della Nato e delle crescenti minacce di guerra con la Russia. 

In Germania il servizio militare non è obbligatorio, tuttavia la nuova legge consente ai politici tedeschi di arruolare, in un secondo momento, i giovani di età compresa tra i 17 e i 45 anni qualora non vengano raggiunti gli obiettivi di reclutamento. La legge precedente prevedeva una clausola simile relativa ai permessi di uscita per periodi prolungati all’estero. All’epoca, la normativa stabiliva che i giovani in età da combattimento sarebbero stati chiamati alle armi solo in caso di emergenza di sicurezza. 

 

Previous article
Da noi… a ruota libera, domenica 5 aprile: gli ospiti di oggi
Next article
Migranti, naufragio al largo della Libia: “32 superstiti, oltre 70 i dispersi”

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Legge elettorale, giovedì nuovo round: tutti i nodi ancora aperti

(Adnkronos) - La prossima seduta della commissione Affari costituzionali è fissata per giovedì. 'Sono previste votazioni', si legge nella convocazione. Se il voto, come...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Iran, Trump e l’ultimatum finale: “Aprite lo Stretto di Hormuz o distruggo tutto”

(Adnkronos) - "Faccio saltare tutto il paese per aria, sarà l'inferno se i bastardi dell'Iran non aprono il fottuto Stretto di Hormuz". L'ennesimo ultimatum...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Trump: “Intesa o sarà l’inferno”. Il giallo dell’ultimatum spostato a martedì

(Adnkronos) - "Aprite quel caz.. di Stretto o finirete all'inferno". Parola di Donald Trump che, nel giorno del salvataggio del secondo pilota Usa disperso...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Enrica Bonaccorti, la figlia Verdiana a Verissimo: “Devo imparare una nuova vita”

(Adnkronos) - "Devo ancora capire, devo imparare una nuova vita". Verdiana, la figlia di Enrica Bonaccorti, ricorda la mamma scomparsa il 12 marzo per...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.