Gerry Scotti torna con Caduta Libera e si emoziona: «Periodo brutto e duro per tutti» | Video Mediaset

Gerry Scotti torna in tv con Caduta Libera e si emoziona. All’inizio della prima puntata di oggi, lunedì 7 settembre 2020, l’amato conduttore di Canale 5 è apparso un po’ commosso e si è così rivolto al pubblico in studio e a casa: “È stato un periodo brutto e duro per tutti quanti. Torniamo con una sola intenzione: farvi sorridere». Spazio, dunque, ai concorrenti del gioco, vecchi e nuovi: dal prete Don Andrea (a breve nuovo campione?), alla campionessa in carica di nome Viviana, anche per l’iniziale appuntamento di stasera alle prese con gli amatissimi “10 passi” finali. Ecco, allora, il video, da Mediaset Play, con l’intera puntata della nuova edizione del quiz, da rivedere in streaming on demand.

