GES selezionata dall’Ue per investimenti sulle batterie Ipcei

ROMA (ITALPRESS) – La pmi innovativa Green Energy Storage (GES) è stata selezionata dalla Commissione Europea e dal MISE tra i soggetti europei coinvolti nell’IPCEI, programma europeo di investimenti per sviluppo, innovazione e sostenibilità in tutta la catena del valore delle batterie.

La decisione della Commissione Europea premia la proposta tecnologica di GES: riceverà un contributo di circa 40 milioni di euro in 6 anni in valore attuale (pari a oltre 60 milioni di euro in valore nominale) che permetterà di realizzare una batteria a flusso tecnologicamente disruptive e in grado di rispondere all’esigenza europea e mondiale di sistemi di accumulo che favoriscano la transizione energetica.

