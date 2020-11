Gessica Notaro a Live Non è la D’Urso: “sta arrivando la sentenza definitiva. Non bisogna dimenticare” | Video Mediaset

Gessica Notaro ospite a Live Non è la D’urso si racconta alla vigilia della sentenza definitiva sulla violenza subita dall’ex fidanzato Edson Tavares che nel 2017 l’ha aggredita lanciandole dell’acido in visto. La ex concorrente Miss Italia a poche ore dalla sentenza non nasconde il suo dolore: “deciderò fino all’ultimo se presentarmi in aula oppure no. E’ ancora molto dura per me, vedo i fantasmi e faccio gli incubi, il percorso di ripresa è ancora lungo. Sono in mano a bravissimi dottori e spero di recuperare anche l’occhio sinistro”

Non solo, parlando poi della sentenza precisa: “sto cercando di dimenticare, ma ogni tanto questo dramma esce fuori. Lui è imputato per un atto molto grave, ha il diritto sacrosanto di difendersi, ma ho fiducia nella magistratura. Non bisogna dimenticare nel mio caso e nel caso di tutte quelle persone che non hanno più la voce per raccontarlo o non riescono”.

Ecco il video Mediaset con le parole di Gessica Notaro a Live Non è la D’Urso.

continua a leggere sul sito di riferimento