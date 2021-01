Gesto vergognoso alla stazione Mostra – Stadio Maradona: imbrattata l’immagine di Hamsik! La foto

Bruttissimo e indecoroso il gesto di qualche vandalo alla Stazione Mostra – Stadio Maradona della Cumana. Poche settimane fa era stata intitolata la fermata all’ex Pibe de Oro con la presenza di De Laurentiis e Osimhen, oltre che delle autorità cittadine. Tutti murales che riprendono alcuni dei protagonisti della storia azzurra, tra cui Marek Hamsik, capitano tra i più amati dai sostenitori del club.

Imbrattata l’immagine di Marek Hamsik alla Stazione Mostra – Maradona

Tuttavia, le immagini che circolano in rete mostrano come il volto dello slovacco sia stato imbrattato con inchiostro blu rovinando occhi e bocca. Un gesto davvero deplorevole che ha generato disappunto in tutti i tifosi del Napoli.

