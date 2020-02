Dopo il Gf 3, com’è oggi Victoria Pennigton? Nella puntata di Live – Non è la D’Urso di ieri sera, domenica 16 febbraio 2020, la fidanzata storica di Pasquale Laricchia si è fatta rivedere, in collegamento dall’Alabama, e ha scagliato dure accuse all’ex compagno e gieffino. “Mi picchiava, pugni fino a non respirare” le sue parole, già smentite dalla controparte. Il video da Mediaset Play.

continua a leggere sul sito di riferimento