Gf Vip 2020, Antonella Elia eliminata in finale: ha perso al televoto flash contro Sossio | Video Mediaset

Antonella Elia non è la vincitrice di Gf Vip 2020. La showgirl è stata eliminata in finale perché ha perso la sfida al televoto flash contro Sossio Aruta; al “duello” tra i due finalisti, infatti, si è arrivati grazie al meccanismo della roulette russa, tornata in voga in occasione dell’ultima puntata di mercoledì 8 aprile 2020. Ecco i video da Mediaset Play per rivedere il momento dell’eliminazione e la precedente sorpresa “al miele” del fidanzato Pietro Delle Piane.

